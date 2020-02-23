الفيصل يستقبل رئيس مجلس هيئة السوق المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، خلال استقباله رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، على مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين بالتعاون مع الغرف التجارية والجامعات.
واستمع الفيصل إلى شرح عن خطط الهيئة الرامية لتعزيز جهودها في المنطقة ودعم المستثمرين، والخدمات التي تقدمها لقطاعي الأفراد والشركات، والجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
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