- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
افتتحت نور آل قيس، مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير، المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط، وقائدة المدرسة نورة القحطاني، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات.
وأكدت "آل قيس" أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة، وزيادة قدراتها الإبداعية، وكفاءتها الإنتاجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة؛ لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف، وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة.
وكان برنامج الافتتاح قد تضمن عددًا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجًا إعلاميًّا حول "مواقع التواصل الاجتماعي"، واختُتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 10:46 PM
"آل قيس": سيكون نافذة لتطوير الشخصية الإعلامية لدى الطالباتتدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط
افتتحت نور آل قيس، مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير، المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط، وقائدة المدرسة نورة القحطاني، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات.
وأكدت "آل قيس" أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة، وزيادة قدراتها الإبداعية، وكفاءتها الإنتاجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة؛ لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف، وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة.
وكان برنامج الافتتاح قد تضمن عددًا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجًا إعلاميًّا حول "مواقع التواصل الاجتماعي"، واختُتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز.
، تدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.