- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.
وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.
وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.هيئة الطيران المدني لائحة حماية العملاء تعويض المسافرين الناقلات الجوية
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 10:37 PM
لأول مرة .. تماشيًا مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات
أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.
وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.
وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.
، هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.