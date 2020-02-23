، هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة .. تماشيًا مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.

وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.هيئة الطيران المدني لائحة حماية العملاء تعويض المسافرين الناقلات الجوية