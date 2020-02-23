محمد بن مسعود - الدمام - "القرني": لم تُسجل إصابات.. وسرعة البلاغ ساهمت بإخماده تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من السيطرة على حادث حريق اندلع في مستودع بالحوية. وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (16:42) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم. وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع إسفنج مساحته ٤٠*٤٠ وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات ولله الحمد. وأوضح "القرني" أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمتا في سرعة السيطرة على الحادث. Advertisements الطائف الدفاع المدني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة محمد القرني حريق مستودع الطائف الدفاع المدني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة محمد القرني حريق مستودع 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 10:26 PM "القرني": لم تُسجل إصابات.. وسرعة البلاغ ساهمت بإخماده الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بـ"حوية الطائف" الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بـ"حوية الطائف" تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من السيطرة على حادث حريق اندلع في مستودع بالحوية. وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (16:42) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم. وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع إسفنج مساحته ٤٠*٤٠ وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات ولله الحمد. وأوضح "القرني" أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمتا في سرعة السيطرة على الحادث. الكلمات المفتاحية ، الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بـ"حوية الطائف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بـ"حوية الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.