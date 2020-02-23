- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مختلس يرد لمواطن ماله بعد 10 سنوات ويترك له رسالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تلقى مواطن 300 ريال ورسالة غريبة تفاجأ بها بعد خروجه من عمله، حيث أرد له شخص كان يعرفه مالا اختلسه منه .
ووجد المواطن ظرف على باب سيارته وبعد فتح الظرف وجد فيه مبلغ مالي وخطاب فيه طلب السماح وإبراء الذمة؛ حيث لفت التائب إلى أنه اختلس 300 ريال من المواطن قبل 10 سنوات.
وكان المختلس التائب كتب كلمات مؤجزة بمعاني كبيرة تقشعر لها الابدان في رسالته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مختلس يرد لمواطن ماله بعد 10 سنوات ويترك له رسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.