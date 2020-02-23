شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مختلس يرد لمواطن ماله بعد 10 سنوات ويترك له رسالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى مواطن 300 ريال ورسالة غريبة تفاجأ بها بعد خروجه من عمله، حيث أرد له شخص كان يعرفه مالا اختلسه منه .

ووجد المواطن ظرف على باب سيارته وبعد فتح الظرف وجد فيه مبلغ مالي وخطاب فيه طلب السماح وإبراء الذمة؛ حيث لفت التائب إلى أنه اختلس 300 ريال من المواطن قبل 10 سنوات.

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وكان المختلس التائب كتب كلمات مؤجزة بمعاني كبيرة تقشعر لها الابدان في رسالته.