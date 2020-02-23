شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة

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الرياض - علي القحطاني - وجه بندر الصيعري، العائد من أوهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا بها، رسالة تشجعية للشعب الصيني. وقال باللغة الصينية: نحن مع الشعب الصيني، ونقف معهم، والمستقبل أمامنا”. وأكد تضامنه مع ما يمر به الشعب الصيني، متمنيا بأن تبقى الصين صامدة وقوية أثناء مكافحتها للمرض.

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