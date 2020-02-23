شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. طريقة تحطيم الهيروين لجسد المدمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - يعتبر الهيروين أحد أنواع المخدرات الأفيونية الخطيرة، وهو مخدر قوي للجهاز العصبي المركزي، ويسبب إدماناً جسمياً ونفسياً خطيرًا.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أبرز أضرار تلك الآفة على جسد الأنسان.
وأكدت أن الهيروين يتسبب في إصابة المدمن بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع c ، والتسمم المزمن، وضمور الدماغ، فضلا عن تسببه في إصابة المدمن بمشكلات في الجهاز الهضمي.
كما يسبب الهيروين التقيؤ ونقص في الشهية للطعام، والإصابة بالتخثر الدموي وانخفاض ضغط الدم، وتليف الكبد، والإغماء، وفقدان الوزن وشحوب الوجه، وتليف وضمور عضلات الجسم، والإصابة أيضا بالإيدز، وغيرها من الأضرار التى تحطم جسد الأنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. طريقة تحطيم الهيروين لجسد المدمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.