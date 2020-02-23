شكرا لمتابعة خبر عن العثور على المريض النفسي الهارب في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عثرت أسرة المريض النفسي، عبدالمعطي مقنع العمري، عليه بعد أن تمكن من الهرب يوم الخميس الماضي من مستشفى الصحة النفسية بجدة.
وتمكنت الأسرة من إيجاده بعد أن تداولت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وألحقت ذلك بأرقام التليفونات الخاصة بهم، حيث ساهم ذلك في العثور عليه بداخل إحدى المطاعم بمنطقة البلد بجدة.
يذكر أن المريض تمكن من الهرب بعد أن غافل المختصين المتواجدين في المستشفى.
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