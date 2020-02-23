شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع معارك عنيفة.. استهداف مواقع وتعزيزات حوثية في محافظة الجوف بغارات جوية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف(شمالي شرق اليمن).

قد يهمك ايضاً:

إماراتي يتزوج 35 امرأة.. وهكذا كانت النهاية صادمة ومؤلمة (فيديو)



شاهد.. “بنت جدة“ على غرار “بنت مكة“ كليبات فاضحة في شوارع بلاد الحرمين تثير ضجة عارمة (فيديو)



وداعًا للأرق.. طريقة “4 - 7 - 8“ تجعلك تنام في 60 ثانية



“بن زايد“ ينقلب على محمد بن سلمان.. وضربة إماراتية غادرة في ظهر المملكة!



أسد فشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟



عاجل: ضربات مزلزلة تهز مناطق إيران مع الحدود التركية.. ووكالة الأناضول تكشف “تفاصيل“ مايحدث الآن ؟



بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور)



السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويصدر قرارات حاسمة تغير منظومة الحكم في عمان وتطيح بقيادات الحقبة القابوسية!

بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم!

هل تذكرون الطفلة “ألما“ نجمة مسلسل “نور ومهند“؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 15 عامًا من عرض المسلسل (صور)



Advertisements

بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو)



إعلامي سعودي: فتاة سعودية خلعت الحياء واستبدلته بالوقاحة وقلة الأدب.. والأخيرة ترد باستعراض مفاتن جسدها! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)



هذه الأطعمة مسرطنة ومتواجدة في كل منزل.. ابتعد عنها فورًا وجنب عائلتك الأمراض الخطيرة



زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)



أسد يلتهم جنين جاموس لحظة ولادته.. مشهد صادم يحبس الأنفاس (فيديو)



هذه الأطعمة تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد.. تناولها تعش مرتاح البال



ابتعد عنه فورُا: هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم .. ‘‘تجنبه وعش مرتاح البال‘‘

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لمليشيات الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات.

وقال المركز الإعلامي، إن “الغارات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات”.

وأضاف، أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف، وسقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

جاء ذلك بالتزامن مه معارك شرسة تخوضها قوات الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال بالجوف.