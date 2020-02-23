شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. مسيرات شعبية ضد الإمارات في حضرموت للمطالبة بإعادة فتح مطار الريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا ناشطون من أبناء حضرموت إلى الخروج بمسيرات شعبية يوم السبت القادم للمطالبة بإعادة فتح مطار الريان وذلك بعد إغلاقه بعد رحيله وحيده كانت في 27 من شهر نوفمبر العام المنصرم للتتوقف الرحلات الى يومنا هذا .



من جهة أخرى دعا مجلس الحراك الثوري بمديرية المكلا أبناء حضرموت أيضا إلى الاحتشاد والخروج بمسيرة شعبية للمطالبة بإعادة فتح مطار الريان الذي تتخذه الإمارات قاعدة عسكرية لها منذ خمس سنوات.

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جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الحراك الثوري اجتماع لقياداته بالمكلا برئاسة محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بساحل حضرموت وعدد من القيادات .

ويتهم ناشطون يمنيون دولة الإمارات العربية المتحدة بعرقلة عودة فتح مطار الريان أمام الرحلات بينما يرى ناشطون آخرون أن الصراع بين الحكومة الشرعيه والإمارات تسبب في معاناة كبرى لاهل المكلا بسبب إغلاق مطار الريان .