«تنمية الرياض» تثقف 160 مستفيدًا ومستفيدة عن الانحراف الفكري والإسعافات الأولية

نظَّمت مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، مجموعة من ورش العمل والبرامج التثقيفية استهدفت 160 مستفيدًا ومستفيدةً من منسوبي ومنسوبات المراكز والجهات الأخرى وسيدات الحي.

وأول تلك البرامج كان في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع لجنة التنمية الأسرية بالمحافظة بعنوان «التعاون والمساهمة مع حالات الطوارئ» قدمتها أ. حنان محمد لمدة يومين وتناولت فيها التعريف بالإسعافات الأولية، وكيفية التواصل مع المراكز، والطرق المثلى لنقل المصاب مع شرح بعض طرق الإسعافات الأولية.

كما نفذ مركز التنمية بمحافظة روضة سدير، بالشراكة مع جامعة المجمعة، وبالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة الزلفي؛ برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان «الانحراف الفكري» استمرَّ يومين وقدمه كل من المدربين د. خالد بن إبراهيم العفيصان، وأ. أحمد بن عبدالله العسيلان، تحدثا فيه عن مفهوم الانحراف وأنواعه، وخطورة اقتناء وسائل التواصل في سن مبكرة دون رقابة.

فيما أقامت لجنة التنمية الأهلية بالحلوة، بالشراكة مع ضمان حوطة بني تميم، وجمعية أعمال وبنك التنمية الاجتماعية بالرياض؛ دورة عن صناعة العطور للنساء، قدمتها أ. شاهة بن دايل.

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وتأتي هذه البرامج والورش ضمن البرامج التثقيفية وورش العمل التدريبية التي تنظمها مراكز التنمية الاجتماعية لخدمة الفرد والمجتمع.

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