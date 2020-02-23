بالفيديو.. الشاب المختطف يوسف العماري يوجه رسالة مؤثرة إلى أخيه السابق

وجَّه الشاب المختطف يوسف العماري، رسالة إلى أخيه في حياته السابقة تضمَّنت عبارات لا يمكن لأحد أن يتمالك نفسه من البكاء أمامها.

وبعد أن عاد إلى والده عقب السنوات الطويلة من الاختطاف، ظهر العماري في مقطع فيديو، متحدثًا إلى أخيه السابق، بالقول: «لن أنساك.. أنت من علمتني كيف أكون رجلًا».

وأضاف: «أخوي الكبير في حياتي السابقة، أحب أقول لك إن الفضل لك في أن أكون رجلًا.. الفضل كله(بعد الله) إليك أنت.. أنت علمتني كيف أكون رجلًا.. مستحيل راح أنساك.. ستكون دائمًا تاجًا على رأسي.. دائمًا ستكون أخوي.. هو كان السبب الرئيسي في أن أستوعب هذا كله (عملية الاختطاف) في نصف ساعة».

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