بالصور.. وزير الحرس الوطني يستقبل عددًا من ذوي الشهداء والمصابين

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الأحد، عددًا من ذوي شهداء الواجب والمصابين، وقلَّدهم الأوسمة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الوزارة: «الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، يستقبل عددًا من ذوي شهداء الواجب والمصابين من قوات الوزارة، ويقلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، فيما بثت الوزارة مجموعة من الصور خلال استقبال ذوي الشهداء والمصابين.
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