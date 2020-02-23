47 مشروعا للإسكان التنموي بمكة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي. واطلع -خلال الاجتماع- على أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة، والرامية إلى تلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية، وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية. وبلغ عدد الوحدات المُسلّمة، حسب العرض، أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة 47 مشروعا موزعة على محافظات المنطقة.



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