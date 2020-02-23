تهنئة إستونيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إستونيا كريستي كاليولايد، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكريستي كاليولايد، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة لرئيسة جمهورية إستونيا، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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