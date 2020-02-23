إزالة 50 عمود إنارة أتلفتها الحوادث

أكد رئيس بلدية محايل سعيد علي آل مصمع، أن البلدية أزالت 50 عمودا للإنارة داخل الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وذلك إثر تعرضها لحوادث مرورية تسببت بتلفها بالكامل، فضلا عن سقوط عدد منها، وأضاف آل مصمع أن البلدية كثفت جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة «معالجة مظاهر التشوّه البصري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التشوّه البصري عبر برنامج، «مدينتي 2018» الذي يتبناه القطاع البلدي، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة في مدن المملكة، مبينا أن البلدية رصدت عددا من المواقع التي تستوجب المعالجة، وأزيلت الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.



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