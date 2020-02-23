الأمر بالمعروف يفعّل برنامج الانتماء واللحمة الوطنية

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، برنامج الانتماء واللحمة الوطنية، والذي دشنه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان. وشملت الفعاليات وجود المصلى المتنقل في فعاليات نادي الطيران بمنطقة المندسة، والذي شهد كثافة من المتنزهين، وكذلك تفعيل المنصة التوعوية التي تبث عروضا مرئية توعوية لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، تحت برنامج تحصين الأمن الفكري، وذلك بحديقة الملك فهد.

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان محمد المطوع، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة -وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله السند- أعد خطة لعمل وتفعيل برامج وفعاليات الانتماء واللحمة الوطنية بمنطقة المدينة المنورة، وفق مواعيد محددة مسبقا.