الأمر بالمعروف يفعّل برنامج الانتماء واللحمة الوطنية

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان محمد المطوع، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة -وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله السند- أعد خطة لعمل وتفعيل برامج وفعاليات الانتماء واللحمة الوطنية بمنطقة المدينة المنورة، وفق مواعيد محددة مسبقا.
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