مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة يعقد اجتماعه الـ13

عقد مجلس أمناء «مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي» اجتماعه الـ13، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس أحمد سليمان الراجحي، وذلك بمقر الجائزة في مدينة الرياض. ورحّب الراجحي -في بداية الاجتماع- بأعضاء وعضوات مجلس أمناء الجائزة، مؤكدا أهمية العمل الاجتماعي وتطويره وتعزيزه، وأثره البارز والملموس على الفرد والمجتمع بالمملكة.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد حمد المغلوث، بنود الاجتماع التي تمت المصادقة عليها من رئيس أعضاء مجلس الأمناء، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ7 لعام 2019. من جهتها، وقّعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، اتفاقية تعاون لتأصيل العمل الاجتماعي على المستوى المحلي بمقر الجائزة في الرياض. وشهد توقيع الاتفاقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، رئيسة اللجنة التنفيذية بالجائزة، عضو مجلس الأمناء. والأمين العام الدكتور فهد حمد المغلوث، والدكتور سعدون سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

وهدفت اتفاقية التعاون إلى تشجيع روح المنافسة بين الجمعيات الأهلية المميزة، لتحفيز العمل الاجتماعي واستدامته، والتنسيق والتعاون بين الجائزة والمجلس لدعم الجمعيات الأهلية الواعدة، وإبراز ونشر تجارب الجمعيات الأهلية ومشاريعها الناجحة في العمل الاجتماعي.