السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يعزي عائلة "الدخيّل" في وفاة والدهم



حائل 29 جمادى الآخرة 1441هالموافق 23 فبراير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل العزاء والمواساة لأسرة "الدخيّل" في وفاة والدهم مشعان بن مناحي الدخيّل ـ رحمه الله ـ خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمنزل أسرة "الدخيّل" يرافقه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .

والتقى سموه بأبناء الفقيد، داعياً الله أن يتغمد والدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء بمواساته وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.

// انتهى //

21:39ت م

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