السعودية اليوم / تعليم تبوك يقيم ملتقى "السلامة هدف وغاية" بمحافظة تيماء



تبوك 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم ملتقى "السلامة هدف وغاية" لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بمدارس محافظة تيماء، بمشاركة عدد من الإدارات المتعلقة أعمالها بمجال السلامة وذلك في مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

وبدأت جلسات الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى الغد بورقتي عمل الأولى بعنوان "مفهوم وأهمية وأساسيات السلامة" لإدارة الأمن والسلامة المدرسية، والثانية جاءت تحت عنوان "تقييم المخاطر" قدمهما رئيس قسم السلامة المدرسية بتعليم المنطقة نايف إسماعيل العنزي.

بعد ذلك قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي محاضرة بعنوان "الحالات الإسعافية المتكررة في المدارس والإجراءات المتخذة".

وفي ختام فعاليات اليوم الأول قامت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم منطقة تبوك بتكريم الجهات المشاركة في هذا الملتقى، كما كرمت المنسقين والمعدين لإقامته.

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21:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.