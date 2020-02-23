السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يبحث تعزيز التعاون مع الجامعات البنغلاديشية



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة السيد غلام موشي، لتعزيز التعاون مع الجامعات البنغلاديشية، ومناقشة أحوال طلاب المنح والمبتعثين، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث.

ورحب مدير الجامعة بالتعاون، مؤكداً أن الجامعة ستدعم هذا الاتجاه بالكفاءات المعرفية، والمناهج العلمية، مشيراً إلى أهمية نشر العلم، وتبادل التجربة التعليمية مع مختلف القطاعات.

من جهته، أعرب السفير عن شكره للجهود التي تقدمها الجامعة في تعليم أبناء العالم الإسلامي المنهج الوسطي القويم، والفكر المعتدل، مبديا رغبته في زيادة مجالات التعاون العلمي والتطويري.

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19:59ت م

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