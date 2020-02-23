شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية مركبة تحمل كمية كبيرة من رؤوس الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي،حيث حُفظت ونُقلت بشكل غير صحي وبدون اتباع سبل الحفظ السليم، وعدم توفر وسيلة النقل الخاصة بالأطعمة واللحوم، وبلغت كمية المضبوطات (طنين) من الرؤوس والشحوم الفاسدة، منها أكثر من 450 رأسًا ، بالإضافة الى شحوم تجاوزت 1300 كيلو.

وكانت الفرق الرقابية للفرع بالتعاون مع أمن الطرق بجنوب الطائف قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهيا تقوم بنقل الحمولة في بيئة غير صحية ومجهولة المصدر للرؤوس والشحوم، ما أوجب الإتلاف الفوري واتخاذ الاجراءات النظامية.

ووأضحت أمانة الطائف أنها كثفت أعمال الرقابة على منافذ بيع الأطعمة كافة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والملاحم للتأكد من مصادر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.