شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الفرق الرقابية للفرع بالتعاون مع أمن الطرق بجنوب الطائف قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهيا تقوم بنقل الحمولة في بيئة غير صحية ومجهولة المصدر للرؤوس والشحوم، ما أوجب الإتلاف الفوري واتخاذ الاجراءات النظامية.
ووأضحت أمانة الطائف أنها كثفت أعمال الرقابة على منافذ بيع الأطعمة كافة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والملاحم للتأكد من مصادر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.