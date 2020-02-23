شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لم نسجل أي حالة إصابة بـ"كورونا" داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أنها -بفضل الله - لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، وتدعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية.

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