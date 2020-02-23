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شكرا لقرائتكم عمالة تحول مقرًّا سكنيًّا لعمل حلويات بمواد فاسدة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمالة تحول مقرًّا سكنيًّا لعمل حلويات بمواد فاسدة!
كانت تعمل باستخدام مواد مجهولة المصدر
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في القريات، عمالة مخالفة حوّلت مقرًّا سكنيًّا إلى معمل غير مرخص لصناعة الحلويات.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن العمالة المخالفة كانت تعمل دون اشتراطات السلامة، وباستخدام مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعليه تم إغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.
ونشرت التجارة صورًا تبين عملية ضبط الموقف المخالف والمعدات الموجودة فيه.
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