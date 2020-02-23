عمالة تحول مقرًّا سكنيًّا لعمل حلويات بمواد فاسدة!

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في القريات، عمالة مخالفة حوّلت مقرًّا سكنيًّا إلى معمل غير مرخص لصناعة الحلويات.

Advertisements

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن العمالة المخالفة كانت تعمل دون اشتراطات السلامة، وباستخدام مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعليه تم إغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.

ونشرت التجارة صورًا تبين عملية ضبط الموقف المخالف والمعدات الموجودة فيه.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر