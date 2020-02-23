اخبار السعوديه

ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-23

ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف

نُقلت بشكل غير صحي وبدون اتباع سبل الحفظ السليم

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية مركبة تحمل كمية كبيرة من رؤوس الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي،حيث حُفظت ونُقلت بشكل غير صحي وبدون اتباع سبل الحفظ السليم، وعدم توفر وسيلة النقل الخاصة بالأطعمة واللحوم، وبلغت كمية المضبوطات (طنين) من الرؤوس والشحوم الفاسدة، منها أكثر من 450 رأسًا ، بالإضافة الى شحوم تجاوزت 1300 كيلو.

Advertisements

وكانت الفرق الرقابية للفرع بالتعاون مع أمن الطرق بجنوب الطائف قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهيا تقوم بنقل الحمولة في بيئة غير صحية ومجهولة المصدر للرؤوس والشحوم، ما أوجب الإتلاف الفوري واتخاذ الاجراءات النظامية.

ووأضحت أمانة الطائف أنها كثفت أعمال الرقابة على منافذ بيع الأطعمة كافة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والملاحم للتأكد من مصادر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.

تابعنا على a44648cbaf.jpg تواصل معنا علىb524d628ed.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طنين من رؤوس الأغنام والشحوم الفاسدة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا