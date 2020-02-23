- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مقتل قاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقتل قاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن
أحدث صفعة يتلقاها التنظيم على وجهه
متابعات الخليج 365 - متابعة
نقلت وكالة رويترز، عن موقع سايت، أن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.
وكانت “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت: إن مقتل المدعو قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، يأتي في إطار سلسلة من الانتكاسات التي دمرت قدرة تنظيم القاعدة على القيام بعمليات ضد الغرب، كما يمثل أحدث صفعة يتلقاها التنظيم على وجهه.
وقالت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني، في وقت سابق: إنه منذ أكثر من عقد من الزمن كان فرع القاعدة في اليمن أو ما يطلق عليه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يعد واحدًا من المنظمات الإرهابية الأكثر خطورة على سطح الأرض، وأمضى سنوات في اختراع المتفجرات التي يصعب اكتشافها، بما في ذلك محاولة إخفاء القنابل في أجهزة مثل الهواتف المحمولة، كما حاول عدة مرات تفجير شركات طيران، غير أن محاولاته باءت بالفشل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.