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«المدافع البحري».. تمرين مختلط بمشاركة القوات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجبيل

انطلق أمس التمرين البحري المختلط «المدافع البحري»، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

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وزار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي، مستمعا إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.

من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد الغامدي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن التمرين يشتمل على عدد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان عددا من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية بمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.