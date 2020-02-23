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الموافقات الرسمية تؤخر مشروع مسارات الدراجات الهوائية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

على الرغم من مرور عام على إقرار أمانة العاصمة المقدسة مقترح مشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية الآمنة بالطرق العامة بمكة المكرمة، إلا أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن لتذهب معه أحلام الدراجين في وجود مواقع آمنة لهم، مما دفعهم للتوجه إلى مناطق أخرى وممارسة هوايتهم بعيدا عن مساكنهم وعوائلهم.

من جهته أوضح الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ «مكة» أنه جرى الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمشروع وما زال العمل جاريا للحصول على موافقات الجهات المعنية، مبينا بأنه في حال الحصول علي الموافقات الرسمية، سيتم تعميد المقاول بتجهيز العلامات والإشارات لوضعها في أماكنها المدروسة في أقرب وقت.

وقال دراجون في مكة إن أحلامهم في الحصول على مواقع مخصصة وآمنة في العاصمة المقدسة بدأت تتلاشى، خاصة بعد مرور عام على موافقة الأمانة بتخصيص مسارات الدراجات والإفصاح عن الموقع المقترح لإنشاء المسار في حي الإسكان بالرصيفة، حيث اضطر معه الكثير لتوجه إلى جدة وتحمل معاناة الطريق من أجل ممارسة هواياتهم في مواقع آمنه بعيدة عن السيارات.

واقترح دراجو مكة في ظل تأخر تنفيذ المسار بعمل مسارات للدراجات الهوائية على طريق المشاة في المشاعر المقدسة، باعتباره مسارا جاهزا ولا يحتاج إلا لبعض التهيئة حتى يكون مخصصا للدراجات، والاستفادة منه في أوقات ما بعد موسم الحج، بدلا من تركه هكذا طوال العام.

وأكدوا أنه في حال تسليمهم المواقع المخصصة لممارسة ركوب الدراجات في ممشى المشاعر، فإنه باستطاعتهم إقامة شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والمدنية، وإحياء هذه الطرق وعمل عدد من الفعاليات الرياضية فيها.

الطريق المقترح لتطبيق المسار:

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الإسكان بالرصيفة

طوله: 2 كلم

4000 مستخدم للدراجات الهوائية بمكة

3 مراحل للمشروع

الأولى: تقييم سلوك الدراجين وسلوك المركبات مع الدراجين

الثانية: نشر الوعي

الثالثة: تقييم المسار الذي جرى تحديده وبداية المشروع فيه