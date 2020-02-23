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جائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة تعزز اللغة العربية وتشجع رواد الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة تعد "جائزة جدة للإبداع" إحدى ثمرات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل , حيث أسهمت في تنمية الحراك الثقافي والإبداعي بالمحافظة بنسختيها الماضيتين وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة" مواصلةً التقدّم نحو تحقيق أهدافها في النسخة الحالية وذلك برعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة. وتضع هذه الجائزة رؤيتها في أن تكون المحافظة رائدةً في تكريم المبدعين والمبدعات وتقدير وتحفيز الطاقات الإبداعية بجدة كما تراعي عاماً بعد عام التنوع والتجديد في مجالاتها واستكشاف إبداع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال بما يحقق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة. وفي النسخة الثالثة استحدثت الجائزة مجال إبداع اللغة العربية " لغة القرآن تعزيزا لمكانة اللغة العربية وتعميق استخدامها باعتبارها لغة القرآن الكريم , كما خصصت لـ " رواد الأعمال" جائزة تسهم بدعم التنمية الاقتصادية بجدة عبر اكتشاف مبادرات ناجحة اقتصاديا لم تتجاوز العشر سنوات على إنشائها. من جانب آخر وفي وقت سابق ، شدّد سمو الأمير مشعل بن ماجد على أهمية أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية ومضمون وأثر مجتمعي وذلك خلال لقاء سموه اللجنة التنفيذية للجائزة . الجدير ذكره أن موقع الجائرة قد وثّق تسجيل ١٠٨٣ مبادرة مختلفة لمجالات الجائزة الستة فيما تواصل لجنة التحكيم فرز تلك المبادرات ترقباً لإعلان وتتويج سموه للفائزين والفائزات بهذه النسخة خلال الأسابيع القادمة مسبوقاً بمعرض مصاحب للمبادرات المتقدمة.



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