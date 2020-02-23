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بحث معايير حقوق الإنسان في خصخصة التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشنت هيئة حقوق الإنسان أمس ورشة عمل بعنوان «معايير حقوق الإنسان في خصخصة التعليم»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء دوليين ومحليين، وحضور ممثلي وزارة التعليم وهيئة الاستثمار الأجنبي ووكالة جذب الاستثمارات قطاع التعليم، ومركز التخصيص - قطاع التعليم، بالإضافة إلى الهيئة.

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وتتطلع الورشة إلى الخروج بتوصيات ومقترحات لتطبيق معايير حقوق الإنسان في الإجراءات الوطنية السعودية فيما يتعلق بخصخصة التعليم، ورسم خريطة بالمبادرات الداخلية ذات العلاقة، ومقارنة الممارسات الجيدة في ذلك.

وتناول المختصون في اليوم الأول للورشة عبر 4 جلسات المعايير الدولية للحق في التعليم، وخصخصة التعليم «المفهوم والنماذج»، والخصخصة وأثرها على التمتع بالحق في التعليم، والإطار النظامي المنظم للخصخصة في المملكة.

الورشة تستهدف: