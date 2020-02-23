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روبوت على شكل ثعبان يساعد في البحث والإنقاذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة جهاز روبوت يتحرك مثل الثعبان للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ، من خلال قدرته على تجاوز العقبات والوصول إلى الأماكن الوعرة التي يتعذر الوصول إليها باستخدام وسائل الإنقاذ التقليدية.

وقال الباحث تشين جين، المتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية بجامعة جون هوبكنز «قمنا بتقليد أسلوب حركة هذه المخلوقات المخيفة نظرا لأنها تتأقلم بسهولة من أجل الوصول إلى الأماكن الوعرة في حياتها اليومية»، وأضاف «نأمل أن يتعلم الروبوت الذي نقوم بتطويره كيفية التحرك فوق الأسطح المختلفة مثلما تفعل الثعابين».