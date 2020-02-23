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بدء تصفيات طاولة غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عمان تبدأ في العاصمة الأردنية عمان اليوم منافسات تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وتشارك في البطولة 11 دولة، هي السعودية، البحرين، الإمارات، العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر، اليمن، سوريا، إلى جانب الأردن، حيث سيتأهل للأولمبياد اللاعب واللاعبة الفائزان بكل فئة.



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