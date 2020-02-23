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أكبر حدث رياضي بالمملكة في أصغر خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

دون تفاصيل أو إشارة، فضلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اتباع أسلوب الإثارة في بعض الصحف وهي تنشر خبرا لم يتجاوز الـ63 كلمة قبل إجراء أي تعديلات عليه.

وجاء في خبر الوكالة، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي سيعقد عند الثامنة من مساء غد مؤتمرا صحفيا بصالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالمملكة يقام خلال الفترة القريبة المقبلة.