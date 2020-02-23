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النواب اليمني لأمريكا: اضغطوا على طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك طالب وفد من مجلس النواب اليمني الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية والمؤسسات الفكرية والبحثية بإدانة جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، وممارسة جميع أنواع الضغط على النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها بشكل مستمر من خلال تدريبهم وإمدادهم بالسلاح وتقديم الدعم اللوجستي. ودعا الوفد الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الإرهابية في محافظات اليمن كافة. واستعرض الوفد برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز جباري أوضاع اليمن الراهنة والتدهور الذي شهدته جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية الدستورية في 2014، مشيرا إلى أن اليمن كانت مشرفة على عهد جديد من الديمقراطية بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه مختلف الأطياف المجتمعية والأحزاب السياسية للخروج بوثيقة دستور جديدة للبلاد.



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