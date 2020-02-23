البرلمان العراقي يصوت على العلاوي.. الأربعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بغداد
حدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي بعد غد موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.
وقال الكعبي في بيان، إن «جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد الأربعاء المقبل».
وكان من المقرر أن تعقد جلسة استثنائية أمس لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي الذي دعا البرلمان إلى عقدها.
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة العراقية بمحافظة كربلاء أنها اعتقلت مجموعة أطلقت النار على المتظاهرين. وذكر بيان أن مجموعة مسلحة استغلت الظروف الراهنة التي يمر بها البلد لتنفيذ مآربها، وشكل فريق عمل أمني مختص لتنفيذ عملية الاعتقال وتقديمهم إلى العدالة.
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