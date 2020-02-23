معالجة 2600 هكتار من الجراد الصحراوي بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية، إذ عالجت الفرق الميدانية 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية، مشيرة إلى عدم وجود أسراب داخل المدن سوى بقع متفرقة في بعض الأماكن.
وأوضحت أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، حيث أكملت استكشاف أغلب المناطق الزراعية والمدن والقرى، باستخدام 1950 لترا من المبيدات، مشيرة إلى أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.
وأفادت الوزارة، عن تواجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية/ مبينة أن فرق المكافحة الميدانية، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة.
محافظات المنطقة الشرقية:
43 فرقة مكافحة ميدانية
1950 لتر مبيدات
أماكن خالية من الجراد:
الدمام
حفر الباطن
بقايا أسراب:
الخبر
القطيف
الأحساء
بقيق
قرية العلياء
أطفيح
غرب المطار
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