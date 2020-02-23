القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
قبضت الجهات الأمنية بالرياض على وافد لتورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الالكترونية أسفرت عن قبض الجهة المختصة بالشرطة على بنجلاديشي في العقد الرابع، وذلك بحي العمل وسط الرياض.
وبعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ضبطت بحوزته 31,450 شريحة مزورة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
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