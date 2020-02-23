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تجهيز موقع لعربات الكرفان بشاطئ العقير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

دشنت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية العقير موقعا للمواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة «عربات الكرفان»، بمساحة إجمالية تقدر بـ 21 ألف متر مربع للموقع الذي تم تجهيزه وإنشاؤه.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الموقع يضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490م2، ونقاطا لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160م2 تستوعب 50 شخصا، وتركيب إنارة وزراعة مسطحات خضراء وأشجار، وملعب لكرة الطائرة.

ولفت إلى أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظرا لكثرة ارتياد أصحاب «عربات الكرفان» لشاطئ العقير، والحاجة إلى تنظيم وقوف العربات بالشاطئ، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم الموقع التوسع المستقبلي وفق الخطط التطويرية، بتخصيص مساحات لأصحاب المخيمات، وكذلك تجهيز مواقع ذات طابع المغامرات وتحديات الشباب.