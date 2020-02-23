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إزالة 31 تعديا في حرازات ومريخ جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بأمانة جدة 31 تعديا على أراض حكومية، شملت أحواشا وإحداثيات متنوعة، وذلك للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء ومنع المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق الفرع.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد القحطاني أن التعديات التي أزالتها البلدية بمشاركة الشرطة الميدانية توزعت ما بين حيي مريخ والحرازات، وتمثلت في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية غير نظامية ودون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء.