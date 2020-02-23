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الكويت تمنع دخول الإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة في الكويت اللواء طلال معرفي تلقي وزارة الداخلية كتابا رسميا من وزارة الصحة، ينص على منع دخول الإيرانيين إلى البلاد في خطوة احترازية بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر أمس، عن معرفي القول إن وزارة الداخلية تلتزم بكل التعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح تلقي كتابا رسميا بمنع دخول رعايا 3 دول هي الصين وهونج كونج وإيران من دخول البلاد.

وأكد معرفي أن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في البلاد من رعايا تلك الدول إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة.