، تجاوزه وأطلعوا الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى إحاطته بمعلومات بشأن مساعي روسيا للتدخل في الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.

ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".

وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.

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