، وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".فيروس كورونا القديم وزارة الصحة