- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.
ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".
وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.
ترامب
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 08:26 PM
نفى إحاطته بمعلومات بشأن مساعي روسيا للتدخل في الانتخاباتتجاوزه وأطلع الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.
ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".
وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.
، تجاوزه وأطلع الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزه وأطلع الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.