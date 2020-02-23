شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «القرني» يرد على منتقدي تبديل موقفه بقوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ عائض القرني، اليوم الأحد، على منتقديه بعد هجومه على أردوغان في فيديو نشرته ” صدى ” خلال الأيام الماضية.

وقال ” القرني ” : ” هذا ليس تبديلا للموقف وإنما تصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه.. وأردوغان ظهر على حقيقته وآسف للشعوب “، مؤكدًا على أن الجميع يقع في خطأ.

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وكان ” القرني ” قال إن هناك أسباب كثيرة تجعله يتبرأ من هذا الثناء من بينها أنها أول زعيم زار المبكى اليهودي في مشهد موثقًا بالفيديوهات والصور.

وأضاف أن أردوغان يحتضن سفارة إسرائيل في بلاده، بالإضافة إلى أنه يسمح بتواجد نوادي العهر والسكر على أرضه.

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