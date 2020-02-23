شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المختطف يوسف العماري يوجه رسالة مؤثرة لأخيه من حياته السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أشاد يوسف العماري، الشاب الذى تم اختطافه منذ ولادته في مستشفى الولادة والنساء بالدمام عام 1417، بمعاملة أخيه الأكبر الذى عاش معه أثناء فترة اختطافه.
وقال: لك الفضل في الرجل الذي أنا عليه الآن، الله ثم أنت السبب في هذا، تقريبا 80 % من هذا يعود لك أنت، علمتني كيف أكون رجل، فأنا مستحيل أنساك، وستكون تاج على رأسي دائما”.
وقدم العماري الشكر لأخيه عما فعله معه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أخيه سيظل دائما قدوة له.
يذكر أن العماري تم اختطافه عام 1417هـ، وعثر علیه مع شاب آخر، برفقة سیدة خمسینیة.
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