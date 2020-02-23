شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الإسكان» تعلن عن وحدات سكنية جديدة في الرياض بقسط شهرى 899 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” عن إطلاق 12 مشروعا سكنيا جديدا في الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت الإسكان إلى توفر وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، متنوعة بين (شقق، فلل وتاون هاوس). ولفتت الإسكان إلي مناطق الوحدات السكنية ومنها ضاحية الجوان “سرايا النرجس” بقسط شهري 1,045 ريال، دواوين الجزيرة بقسط شهري 1,746 ريال، سهيل الرياض بقسط شهري 1,287 ريال، ضاحية الجوان ” شمس الديار” قسطها الشهري 1,660 ريال. وشملت عدة مناطق أيضا ضاحية الجوان ” مرسية” بقسط شهري 899 ريال، رابية الشرق بقسط شهري 1,367 ريال، مشروع السلطان قسطها الشهري 1,000 ريال، باريزيانا قسطها الشهري 1,280 ريال، ضاحية الجوان ” عمائر الجوهرة” بقسط شهري 1,617 ريال. وتضمنت أيضا ضاحية الجوان “إشراق ليفينج” بقسط شهري 2,062 ريال، ضاحية الجوان ” ديار السعد” بقسط شهري 1,953 ريال، بوابة الشرق بقسط شهري 2,152 ريال، بيوت الزامل قسطها الشهري 2,118 ريال، معالي عنان بقسط شهري 2,665 ريال. Advertisements

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