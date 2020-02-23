شكرا لمتابعة خبر عن هدف يعلن عن3000 ريال مكافأة شهرية لبرنامج تمهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حملة يفيدك بأعمالك بهدف تحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج تمهير.

وأوضح الصندوق أن آلية برنامج تمهير تتضمن تدريب الخريجين والخريجات من الجامعات في المنشآت بدوام كامل.

كما يوفر البرنامج مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات، على أن يتولى الصندوق تقديم هذه المكافآت خلال فترة التدريب.

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ويقدم الصندوق، من خلال برنامج تمهير، تأمين ضد مخاطر العمل، ويحصل المتدرب بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من هدف.

ودعا الصندوق المنشآت إلى الاستفادة من كل ذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: أضغط