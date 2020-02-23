- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب دخان يُقدر بـ 7 ملايين ريال بالداير (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أحبطت الجهات الأمنية في محافظة الداير بني مالك، عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك .
وتشمل المضبوطات أكثر من 38,300 كرز دخان، و 2090 حزمة قات، وكذلك مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، فيما تم القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب دخان يُقدر بـ 7 ملايين ريال بالداير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.