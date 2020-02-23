شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب دخان يُقدر بـ 7 ملايين ريال بالداير (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحبطت الجهات الأمنية في محافظة الداير بني مالك، عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك .

وتشمل المضبوطات أكثر من 38,300 كرز دخان، و 2090 حزمة قات، وكذلك مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، فيما تم القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.

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