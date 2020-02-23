شكرا لمتابعة خبر عن «مكافحة الفساد» توضح 4 طرق لتقديم البلاغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن طرق التواصل معها لتقديم البلاغات عن الفساد.

وقالت إنه من وسائل تلقي البلاغات الأرقام الأتية :+96611/4420057، +966539980980، أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني : [email protected]، أو من خلال الدخول عبر موقع www.nazaha.gov.sa

وتتعاون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع شركائها في القطاعين العام والخاص والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومستوياته.