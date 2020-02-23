شكرا لمتابعة خبر عن موعد افتتاح مشروع القدية أمام الزائرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن موعد افتتاح مشرورع القدية الذي صمم تحت إشراف نخبة من الخبراء.
وقال الصندوق إنه من المقرر أن يفتح المشروع أبوابه أمام الزائرين عام 2023 وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتي تضم أكثر من ٤٥ مشروعًا و ٣٠٠ نشاطًا في قطاعات مختلفة.
ويذكر أن عدة أميال تفصل مدينة الرياض عن عاصمة المملكة المستقبلية للترفيه والرياضة والفن القدية، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى.
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